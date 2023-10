Głogowianie na zdjęciach z lat 2011-2013. Tacy byliśmy dekadę temu. Zobaczcie naszą galerię

Zapraszamy do wspomnień. Prezentujemy stare zdjęcia głogowian sprzed ponad 10 lat. Dziś to już nie to samo miasto. Sporo się zmieniło od tego czasu, tak jak zmienili się bohaterowie naszych zdjęć. Dzieci dorosły, a starsi nabrali większego doświadczenia.

Zmienił się też wygląd miasta, bo od tamtego czasu rozrosły się osiedla, przybyło nowych rond i ulic, a także miejsc wypoczynku.