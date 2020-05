Prezydent Głogowa apeluje: Odwiedzajcie lokalne restauracje, fryzjerów, sklepy...

Władze wprowadzają od 18 maja trzeci etap odmrażania gospodarki. Będzie można iść do restauracji, baru (ale tylko do ogródków zewnętrznych), kosmetyczki czy też fryzjera. Prezydent Głogowa apeluje, by wspierać lokalnych przedsiębiorców.