Głogów: Szkody górnicze na odcinku S3. Drogę ekspresową trzeba będzie naprawić. Kiedy ruszą roboty?

GDDKiA zapowiada remont uszkodzonego odcinka. - Zaplanowano go na trzeci kwartał tego roku. Chcemy naprawić zdiagnozowane odkształcenia nawierzchni asfaltu. Będzie się to wiązało ze zmianą organizacji ruchu i pewnymi utrudnieniami dla kierowców, które jednak nie potrwają długo - mówi Marek Pilaczyński z zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. O zmianie organizacji ruchu podczas naprawy, kierowcy zostaną oczywiście poinformowani z wyprzedzeniem - zapowiada M. Pilaczyński.

Uszkodzenia na S3 to szkody górnicze

W chwili stwierdzenia wpływów eksploatacji górniczej został wprowadzony monitoring, który jest prowadzony do dnia dzisiejszego. Analiza zbieranych pomiarów wykazuje wygasający charakter wpływów eksploatacji górniczej, jednak nadal występują miesiąc do miesiąca odkształcenia nawierzchni. Dlatego przed oddaniem drogi do użytkowania zastosowano jako działanie doraźne frezowanie korekcyjne nawierzchni oraz wprowadzono tymczasowe ograniczenie prędkości. W nawiązaniu do charakteru wygasających wpływów eksploatacji górniczych jest możliwe rozpoczęcie prac naprawczych.

Drogowcy jako przyczynę punktowych pęknięć na drodze wskazują eksploatację górniczą prowadzoną przez KGHM Polska Miedź SA. Odcinek między węzłem Kaźmierzów, a miejscowością Gaworzyce, na którym powstały szkody, oddano do użytku we wrześniu 2018 r. Ma on długość 17 kilometrów. Budowa tego odcinka kosztowała blisko 450 mln zł.