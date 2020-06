Głogów: Pijani kierowcy i pod wpływem narkotyków na naszych drogach. Jednego dnia zatrzymano aż trzech!

We wtorek 2 czerwca, głogowscy policjanci zatrzymali trzech kierowców, którzy w stanie nietrzeźwości i pod wpływem użycia środków odurzających i substancji psychotropowych prowadzili pojazdy osobowe. To mieszkańcy naszego miasta w wieku 57, 26 i 21 lat. Mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie.

Za przestępstwo jazdy pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Każda osoba siadająca za kierownicą pojazdu pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka stanowi zagrożenie dla siebie oraz dla życia i zdrowia innych użytkowników drogi. Nie lekceważmy tego faktu wsiadając do samochodu. Pamiętajmy, nietrzeźwi kierujący w konfrontacji z poruszającymi się prawidłowo uczestnikami ruchu drogowego, mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych

- apeluje Łukasz Szuwikowski z głogowskiej komendy.