Głogów: Od rana do wieczora na drogach więcej policyjnych kontroli. Trwa akcja „Prędkość"

Po raz kolejny głogowska drogówka prowadzi działania zmierzające do wyeliminowania uczestników ruchu drogoweg, zagrażających bezpieczeństwu. Akcja „Prędkość” prowadzona jest od godzin porannych do zmierzchu. Policjanci kontrolują przede wszystkim pojazdy przekraczające dozwoloną prędkość. Jest to jedno z najpoważniejszych wykroczeń i bardzo często przyczyna tragedii na drodze.

Prowadzone działania, koncentrują się głównie na eliminacji z ruchu kierowców naruszających przepisy ograniczające dozwoloną prędkość. Ważnym elementem jest również kontrola trzeźwości kierujących oraz stosowania pasów bezpieczeństwa.

- Przypominamy, że stosowania się do przepisów ruchu drogowego jest również miarą kultury jazdy kierowcy. Ich łamanie jest oraz kierowanie pod wpływem środków odurzających lub alkoholu to najczęstsza przyczyna zagrożeń na drodze - informuje asp. Łukasz Szuwikowski z głogowskiej komendy policji.