Głogów: Nauczyciele ZSTiO pozdrawiają swoich uczniów na Facebooku. Młodzież im odpowiedziała

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie panuje rodzinna atmosfera. Wszyscy nauczyciele doskonale współpracują nie tylko ze sobą, ale przede wszystkim dbają o uczniów. Teraz ta współpraca odbywa się zdalnie.

Wymuszona przez epidemię przerwa w chodzeniu do szkoły sprawiła, że wielu uczniów zwyczajnie tęskni za kolegami, nauczycielami i codziennością. Swoimi rozterkami dzielą się z nauczycielami, do których piszą.

- Nie mogą się doczekać końca tej sytuacji – mówi Urszula Drozd, nauczycielka przedmiotów zawodowych w technikum reklamy - Nam też ich brakuje, kontaktu z nimi, bezpośrednich spotkań, też po ludzku tęsknimy.

Aby nieco poprawić nastroje, nauczyciele skrzyknęli się na Facebooku i wysłali uczniom zabawny przekaz: „Kochani uczniowie, bardzo nam was brakuje i czekamy. Wasi nauczyciele.

– Wiemy, że im się bardzo podobało – dodaje Urszula Drozd.

Uczniowie nie byli dłużni i szybko odpowiedzieli w ten sam sposób (na Facebooku): „I my też za wami tęsknimy. Wasi uczniowie”.

- To było super, wzruszyliśmy się... czyli jednak uczniowie lubią szkołę – cieszy się nauczycielka.