Głogów: Mistrzostwa świata w lodowym pływaniu (4-6 lutego). Pływacy z całego świata trenują w marinie. GODZINY STARTÓW

Na głogowskiej marinie trwają ostatnie przygotowania do wielkiej sportowej imprezy – mistrzostw świata w lodowym pływaniu. Swój udział zgłosiło w nich 28 reprezentacji z kilkudziesięciu krajów świata. W sumie rywalizować będzie ok. 300 zawodników m.in. z takich państw, jak Izrael, RPA, Mongolia, Chile, Rosja, Nowa Zelandia, Niemcy, Rumunia. Polskę będzie reprezentować 13 -osobowa grupa z Głogowa, w tym jedna kobieta.

Trzydniowe zawody rozegrane będą na 10 dystansach, od 1 km do 50 metrów.

Poznaj jedyną kobietę z głogowskiej reprezentacji: