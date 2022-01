Głogów prawie gotowy na mistrzostwa świata w lodowym pływaniu

Trwają ostatnie przygotowania do mistrzostw świata w lodowym pływaniu. Impreza odbędzie się w dniach 4-6 lutego na marinie, w wodach odrzańskiej zatoki.

Do Głogowa przyjedzie w sumie 300 zawodników z 28 reprezentacji. Przez trzy dni będą oni rywalizować na 10 dystansach, od 1 km do 50 metrów.

- Stawiamy namiot, którym będzie centrum dla zawodników, łącznie z przebieralniami, punktem żywieniowym – informuje Piotr Czyż, dyrektor tych mistrzostw, dodając że organizatorem imprezy jest międzynarodowa federacja z siedzibą w RPA. - Jesteśmy też zabezpieczeni też pod względem wymogów covidowych.

To czwarte tego typu zawody w historii, a pierwsze w Polsce. Do Głogowa przyjadą zawodnicy z takich państw, jak Izrael, RPA, Mongolia, Chile, Rosja, Nowa Zelandia, Niemcy, Rumunia. Polskę będzie reprezentować m.in. 13 -osobowa grupa z Głogowa, w tym jedna kobieta.

Imprezę będzie zabezpieczać około 120 osób.