SPR Chrobry Głogów najpierw zagra w Pucharze Polski. Kiedy powrót ligi?

Przed świętami Bożego Narodzenia zawodnicy SPR-u Chrobry Głogów zostali wysłany na noworoczny urlop. Był to dla nich czas podładowania akumulatorów między połowami sezonu w Superlidze. Jednakże ta przerwa wielkimi krokami zbliża się do końca, a już od kolejnego tygodnia sportowcy z głogowskiej ekipy piłki ręcznej wrócą do regularnych treningów. W ich trakcie będą przygotowywać się do drugiej części sezonu, jednakże zanim nastąpi ligowy powrót - głogowian czekają inne ważne rozgrywki.

Przez święta głogowianie też nie mieli w pełni wolnego, bo nawet na urlopie każdy miał rozpisany plan treningowy, z którego raporty drogą elektroniczną trafiały do sztabu szkoleniowego. Wszystko po to, aby przez kilka tygodni wolnego nie wypaść z formy.