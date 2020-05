Głogów: Mieszkaniec gminy Pęcław zatrzymany. Ukradł myśliwskie noże

Policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 35 – letniego mieszkańca gminy Pęcław. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży pięciu noży myśliwskich oraz innych przedmiotów o wartości łącznej 1300 złotych. Za kradzież grozi mu teraz kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Zgłoszeniem kradzieży zakończył się wynajem mieszkania przez 35 – letniego mieszkańca gminy Pęcław. Podejrzany wraz z kluczami do wynajmowanego lokalu otrzymał również dostęp do piwnicy, którą zgodnie z umową miał wysprzątać i użytkować. Nie skończyło się na zaprowadzeniu porządków. 35 – latek skradł z piwnicy noże myśliwskie o wartości 1300 złotych.

Za kradzież grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.