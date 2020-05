Głogów: Miejskie przedszkola szykują się do przyjęcia dzieci. Nauczyciele będą nosić przyłbice, a dzieciom będzie mierzona temperatura

Po kilkutygodniowej przerwie przedszkola przygotowują się do ponownego przyjęcia dzieci. - Tak naprawdę to szykowaliśmy się już dawno na moment gdy rząd „odmrozi” przedszkola i żłobki, bo taki stan nie może trwać w nieskończoność. Ale najpierw zapytaliśmy rodziców. Każdego z osobna: czy chcą, czy potrzebują? Okazuje się, że tak, bo potrzebują wrócić do pracy – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Nauczyciele będą nosić przyłbice, by dzieci cały czas widziały twarz nauczyciela. Jak mówią nauczycielki – to trudny dla wszystkich czas, ale zrobią wszystko by nie odbiło się to na dzieciach. O pomoc w przygotowaniu dzieci dyrekcje przedszkoli poprosiły także rodziców.

W salach, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa, będzie mogło przebywać do 12 dzieci, ale na razie w przedszkolach będą to mniejsze grupy. Zabrano wykładziny i zabawki, które trudno dezynfekować.

- Zamiast dywanów, które musieliśmy usunąć wykleiliśmy podłogi tak by mogły służyć do zabawy – mówi dyrektorka PP 15.

Środki ochrony osobistej i płyny do dezynfekcji są już w placówkach. Dziś ostatnie sprzątania.

- Mamy, zgodnie z wytycznymi, salkę do izolacji. Wszystkie procedury jeszcze dziś będą dokładnie omówione z pracownikami. W łazienkach nie ma już ręczniczków dzieci, ani szczoteczek do zębów. Na razie nie będziemy wychodzić na plac zabaw przy przedszkolu. Wiele rzeczy będzie inaczej i dzieci potrzebują czasu by oswoić się z tą nową sytuacją – mówi dyrektorka PP 17.

Przypominamy, że „otwarcie” żłobków i przedszkoli nie zobowiązuje rodziców do przyprowadzania dziecka i nie jest przymusowe.