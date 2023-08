Głogów: Małe dziecko zatrzasnęło się w samochodzie. Na pomoc ruszyli strażacy

Zdarzenie miało miejsce przy ul. Kazimierza Wielkiego. Kobieta zostawiła dziecko w aucie dosłownie na chwilkę, aby wyjść do piekarni, blisko której zaparkowała. Kluczyki zostawiła w samochodzie. Kilkunastomiesięczny maluch zaczął się nimi bawić i wtedy zatrzasnął drzwi do auta, po czym nieszczęśliwie upuścił kluczyki. Matka nie mogła się dostać do środka. Wezwała więc na pomoc strażaków.

– Wszystko szczęśliwie się zakończyło. Nie trzeba było rozbijać szyby ani nic podobnego. Mamy specjalny sprzęt, który pomaga nam bezinwazyjnie dostać się do samochody. Strażacy lekko odchylili drzwi i zdołali je odblokować – mówi Kamil Szydłowski z głogowskiej straży pożarnej.

Cała sytuacja, razem z interwencją strażaków trwała na szczęście krótko i skończyło się na chwili strachu. Przy obecnych temperaturach dłuższe przebywanie w zamkniętym samochodzie może być niebezpieczne.

