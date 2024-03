Głogów: Konfederacja pokazała kandydatów do rady powiatu. Ich hasło to "Jazda z tym"

– Mamy przerost administracji, a mimo to ludzie czekają godzinami w kolejkach w starostwie. Mamy problemy z finansami i ciągle słyszy się, że brakuje na coś pieniędzy, a mimo to są pieniądze na zatrudnianie partyjnych kolegów w instytucjach publicznych. Mamy problem z boiskami, nauczyciele I LO parkują na boisku szkolnym, a mimo to starosta stawia sobie siłownię w sali konferencyjnej. Coś tutaj chyba jest nie tak. My mówimy temu dość, mówimy: Jazda z tym! – mówił B. Prokop.