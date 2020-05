Głogów: Działająca od 30 lat Kawiarnia Mogador zostanie zamknięta?

- To dla nas trudna decyzja, ponieważ kawiarnię prowadziła wcześniej nasza mama ze wspólniczkami - mówi Aleksandra Kościańska, która razem z siostrą Marleną przejęła Mogador po zmarłej dwa lata temu mamie, Halinie. - Przez koronawirusa gastronomia z dnia na dzień została zamknięta, więc nie miałyśmy najmniejszych szans na zarobienie choćby na czynsz. Kawiarnia to duży lokal, więc i opłaty są wysokie, a nasze prośby do właściciela o ich obniżenie nie przyniosły oczekiwanego przez nas efektu.

Nad handlowo - usługowym kompleksem „Mogador” zbierają się czarne chmury. Na początku roku wypowiedzenie najmu złożyli właściciele sklepu meblowego Querkus, a w kwietniu Kawiarnia „Mogador”. Wszystko wskazuje na to, że to lubiane i znane ze smacznego jedzenia miejsce ma być zamknięte jeszcze w tym roku.

- Złożyliśmy wniosek do spółdzielni o czasowe zwolnienie nas z czynszu, albo takie obniżenie opłat, by było ono realne do zapłacenia. Niestety, spółdzielnia zdecydowała się na obniżkę czynszu jedynie o 20 procent - mówi z żalem pani Aleksandra. - Nas to nie ratowało. To bardzo przykre, ale nie pozostało mam nic innego, jak zrezygnować z kawiarni Mogador.

Siostry złożyły wypowiedzenie 30 kwietnia, dokładnie w 30. rocznicę przejęcia Mogadoru przez Halinę Kościańską i jej wspólniczki. Na szczęście obejdzie się bez zwolnień, gdyż kilkunastoosobowa załoga będzie pracować w dwóch mniejszych lokalach w tym samym budynku, czyli w barze i winiarni, które też prowadzą siostry Kościańskie.