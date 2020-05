Głogów: Cena wody znowu idzie w górę. Co mają zrobić ci, których finanse ucierpiały przez epidemię?

Podobne podwyżki mają miejsce co rok. Obecna wprowadzana jest według obowiązującej taryfy na lata 2018 – 2021. W tym roku zapłacimy więcej od czerwca.

Do tej pory za metr sześcienny wody płaciliśmy w Głogowie 5.44 zł. Teraz opłata ta wzrośnie do 5.65. Analogicznie ceny za kubik odprowadzanych ścieków zmieniły się z 5.89 na 6.09. To ceny dla gospodarstw domowych. Więcej za wodę zapłaci również przemysł spożywczy (z 5.45 na 5.67) oraz pozostałe firmy (z 5.48 na 5.96). Ceny takie obowiązywać mają od 1 czerwca do 31 maja przyszłego roku.

– Jeszcze tylko droższej wody nam w tym roku brakuje – mówi głogowianin Bartosz Biały, któremu podwyżka niezbyt się podoba. – Niby niewiele, ale na każdym kroku uderzają w nas kolejne podwyżki.

Podwyżka opłat nie zostanie odroczona, choć epidemia koronawirusa negatywnie wpływa na budżety domowe oraz wielu lokalnych firm. Niemniej jednak PWiK zapewnia, że wyciąga rękę do osób poszkodowanych w wyniku panującej sytuacji i zamrożenia gospodarki.