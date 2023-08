Zebrali ponad 5100 podpisów przeciw podwyżkom rachunków za ciepło

– Tą akcją i zbiórką podpisów chcieliśmy pokazać ogromne niezadowolenie związane z podwyżkami za ciepło. Tu nie ma polityki, ale tu wszyscy wskazują wprost - ceny za ciepło są zbyt wysokie. Musimy zrobić wszystko, aby ci co decydują o podwyżkach zauważali niezadowolenie naszych mieszkańców – mówił Łukasz Horbatowski, przewodniczący głogowskiej PO.

– Jeśli będą próbowali to przeczekać, przemilczeć to mamy przygotowane kolejne akcje – dodaje radny miejski Sławomir Majewski.

Energetyka wyjaśnia ceny ciepła

Dostarczająca do miasta spółka Energetyka przypomina, że wyższe taryfy wprowadzono na przełomie kwietnia i maja, choć powinno się to zrobić w lutym. Samo to pozwoliło na oszczędzenie mieszkańcom mocno odczuwalnych obciążeń finansowych w sezonie grzewczym.