Głogów. Byli pod wpływem narkotyku i kierowali samochodem

Kolejny raz policjanci w trakcie kontroli pojazdu ujawnili kierujących pod wpływem narkotyków. Tym razem zatrzymany został 26 – letni mieszkaniec Głogowa. Mężczyzna został przebadany testerem narkotykowym, który wykazał w jego organizmie obecność narkotyków. W jego samochodzie policjanci również ujawnili narkotyki.

Kolejny zatrzymany to 32 letni mieszkaniec gminy Kotla. Był pod wpływem narkotyków i nie posiadał prawa jazdy. Mężczyzna złamał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Jego samochód nie posiadał ubezpieczenia OC oraz aktualnych badań technicznych.

Zatrzymanym kierowcom grozi taka sama odpowiedzialność jak w przypadku kierowania pod wpływem alkoholu - kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz kolejny bardziej restrykcyjny zakaz prowadzenia. Złamanie sądowego zakazu jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności a posiadanie narkotyków karą do lat 3.

W związku z brakiem ubezpieczenia OC oraz badań technicznych, kierowca musi się liczyć z dodatkowymi karami finansowymi.