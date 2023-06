Fosa miejska w Głogowie. Piękne miejsce na popołudniowy spacer. ZDJĘCIA, WIDEO

Dla wielu głogowian fosa miejsca jest w świadomości tak powszechna, że na co dzień nie zwracają na nią uwagi. Przyciąga ona jednak spojrzenia turystów. Mimo wszystko polecamy ją jednak na popołudniowy spacer dla mieszkańców miasta. Bo jest w niej co oglądać.

Oczywiście pierwsze co przychodzi do głowy to sama fosa i pozostałości dawnych fortyfikacji, jednakże nie tylko na tym można w niej zawiesić oko. Od strony Wałów Chrobrego w fosie znajduje się piękne rosarium, w którym znaleźć można wiele krzewów róż. W różnych porach roku kwitną tam także inne rodzaje kwiatów.

Zobacz też: