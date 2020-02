Ferie 2020 w Głogowie. Gdzie można je spędzić? Zobacz szczegóły wydarzeń

Miejski Ośrodek Kultury - Ferie z Centrum Kultury 13.02. 16.30 – 18.30 MOVEart – warsztaty ekspresji twórczej/ ruch i taniec 14.02. 16.30 - 18.30 Warsztaty Śpiewu Białego. Pieśni Miłosne 16.30 – 18.30 MOVEart – warsztaty ekspresji twórczej/ słowo 17.02. 9.00 - 9.45 warsztaty plastyczne "Wysoko w pogodne niebo" 10.30 - 11.15 warsztaty plastyczne "Bazgroł" 10.00 - 12.00 "Filmowe zagadki", pokaz filmu dla dzieci BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI. SEKRET RODZINY VON BROMS, reż. P. Klänge, W. Söderlund/ sala SM Nadodrze, SKARBEK 18.02. 9.00 - 9.45 warsztaty plastyczne "Wysoko w pogodne niebo" 10.30 - 11.15 warsztaty plastyczne "Bazgroł" 9.00 - 10.15 warsztaty edukacyjno-kulinarne "Od ziarenka do pizzerki", 10.45 - 12.00 warsztaty edukacyjno-kulinarne "Od ziarenka do pizzerki", 12.00 "Filmowe zagadki dla dzieci" - OPERACJA CZŁOWIEK W CZERNI, reż. Grethe Bøe/ wstęp wolny 10.00-12.00 Warsztaty plastyczne "Zimowe ptaki cudaki" sala SM Nadodrze, SKARBEK 19.02. 9.00 - 9.45 Zajęcia plastyczne "Wysoko w pogodne niebo" 10.30 - 11.15 Zajęcia plastyczne "Bazgroł" 11.30 O!PLA Najnowsza Polska Animacja dla Dzieci, THE BEST OF O!PLA - pokazy animacji filmowych, 18.00 - 20.00 Zimowe Karaoke w Fortepiano, 20.02. 9.00 - 9.45 Zajęcia plastyczne "Wysoko w pogodne niebo" 10.30 - 11.15 Zajęcia plastyczne "Bazgroł" 12.00 GWIAZDECZKA - spektakl teatralny dla dzieci, stow. Kultura Oświata Teatr, 16.30 – 18.30 MOVEart – warsztaty ekspresji twórczej, 21.02. 10.00 Gra terenowa "Szlakiem medalistów" 12.00 "Filmowe zagadki dla dzieci" - SUPERAGENTKA, reż. Karla von Bengtson, 16.30 – 18.30 MOVEart – warsztaty ekspresji twórczej/ głos i dźwięk, 10.00 - 12.00 Warsztaty plastyczne "Kropka na plusie" sala SM Nadodrze, SKARBEK, * Zapisy na zajęcia w Biurze Obsługi Klienta MOK

