Fakty i mity o kleszczach - opowiadają o nich leśnicy. Jak uchronić się przed kleszczem?

Fakty i mity na temat kleszczy - co mówią leśnicy?

Powstała mapa kleszczy w Polsce - Ty też możesz je zgłosić

– Obecnie jeszcze kleszcze nie są zbyt aktywne, bo mamy stosunkowo chłodną pogodę, zimne poranki a w ciągu dnia temperatura też nie jest za wysoka. Ale według prognoz już za kilka dni ma do nas dotrzeć ciepły front i w weekend temperatury będą już wyższe. Sporo ludzi ruszy zapewne do lasów, a w tym samym czasie obudzą się kleszcze, które będą głodne – mówi nam Hubert Kawalce, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Głogów.

Jak zabezpieczyć się przed kleszczem?

Warto się do tego stosować, aby zminimalizować ryzyko związane z chorobami przenoszonymi przez te pajęczaki. Jeżeli zauważymy, że ugryzł nas kleszcz, musimy szybko usunąć go z naszego ciała. Jednakże trzeba to zrobić to prawidłowo, jeśli więc się na tym nie znamy i nie jesteśmy w stanie wykonać tego samodzielnie, warto udać się do specjalisty.

Usuwając samemu kleszcza należy pamiętać, by złapać go jak najbliżej skóry i wyciągnąć w górę - bez przekręcania. Nie należy go też niczym smarować. W przypadku urwania mu głowy, która zostaje w ciele - należy zgłosić się szybko do lekarza.