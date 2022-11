Wilki pod Głogowem. Kolejne nagranie „szarego" w okolicach miasta. FILM

Te piękne drapieżniki żyją w naszej okolicy i mają się tu całkiem dobrze. Na terenie między Głogowem a Sławą mieszka rodzina około 9-10 wilków. Nic więc dziwnego, że od czasu do czasu ich ścieżki skrzyżują się z ludzkimi, lub zostaną nagrane przez kamery. Tak było w pokazywanym dziś przypadku. Fotopułapka Stowarzyszenia „ Z Szarym za Płotem" nagrała pięknego wilka w lesie, kilka kilometrów od Głogowa. To kolejne nagranie, które w ostatnim czasie do nich spłynęło.

Wilki pod Głogowem - zobacz nagranie

Pamiętajmy, że choć wilki to dzikie drapieżniki, to nie są dla człowieka tak groźne, jak wielu zakłada. Człowieka uznają za zagrożenie i starają się go omijać, gdy tylko mogą. Nagłaśniane przypadki „ataków" wilków dotyczą praktycznie zawsze tak naprawdę dzikich psów. Samo stowarzyszenie stara się szerzyć wiedzę na temat tych pięknych zwierząt. Więcej o tym, jak zchować się w przypadku spotkania wilka, znajdziecie w naszym poprzednim materiale z wcześniejszym filmem. Znajdziecie go POD TYM LINKIEM