Eksperci z całej Polski rozmawiają w Głogowie o problemach dzieci. WIDEO

– W tej chwili pracuje z nami sześciu psychologów, dwóch psychiatrów dziecięcych, trzech prawników, co wskazuje na to, że jest potrzeba. I wszyscy mamy co robić, pracujemy każdego dnia od godziny 9 do 17. Czas oczekiwania na wizytę u nas nie jest zbyt długi, ale też chcę powiedzieć, że pracujemy tylko z określoną grupą dzieci i młodzieży, czyli dziećmi, które doświadczyły przemocy, wykorzystania seksualnego, dzieci jest zachowaniami samobójczymi oraz dzieci w sytuacji utraty, w sytuacji żałoby. Więc to jest nasza grupa odbiorcza, tym się zajmujemy – dodała Anna Lechowska.