Dziś SPR Chrobry Głogów zmierzy się z liderem ligi. Chrobry jedzie do Kielc

SPR Chrobry Głogów ma przed sobą arcytrudne spotkanie. Inaczej nie można napisać o meczu, w którym zmierzą się z mistrzem Polski. Łomża Industria Kielce od lat króluje na szczycie polskiej Superligi i w starciu z Chrobrym jest zdecydowanym liderem. Chrobry zamierza jednak na wyjeździe dać z siebie wszystko.

Mecz w Kielcach zaplanowany jest na sobotę, 5 listopada. Rozpocznie się o godz. 15. Mecz ten będziecie mogli oglądać na żywo na emocje.tv. Link do transmisji ZNAJDZIECIE TUTAJ. Serwis oferuje miesięczne subskrypcje - a w przypadku piłki ręcznej kosztuje ona 24 zł.

– To kolejny mecz, ale na pewno to zawsze wielkie przeżycie zagrać przeciwko takiemu zespołowi. A wiadomo, że będzie tam plejada gwiazd z całej Europy. Na pewno będzie to dla nas bardzo ciekawy mecz, a Kielce postawią bardzo ciężkie warunki. Chcemy wypaść jak najlepiej, ale traktujemy go też jako przygotowanie do kolejnego meczu. Trzeba grać i się nie bać – mówi drugi trener Chrobrego Paweł Wita.