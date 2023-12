Duże zainteresowanie choinkami z Nadleśnictwa Głogów. Dziś ruszyła sprzedaż. WIDEO

Nadleśnictwo Głogów, jak w poprzednich latach, prowadzi sprzedaż choinek. To tradycyjne, pachnące świerki do wyboru w kilku wysokościach. Najwięcej drzewek będzie mieć wysokość od 1,6 do 2,5 metra. Dla amatorów wyższych choinek będą też i takie powyżej 3 metrów.