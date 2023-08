Dragana Stanković wraca do BC Polkowice. Niecały miesiąc do nowego sezonu koszykarek

W drugiej połowie września fani koszykówki będą mogli liczyć na kolejne emocje, wraz z powrotem rozgrywek Euroligi Kobiet. Nieco później, bo na początku października, wrócą też rozgrywki Orlen Basket Ligi Kobiet. Do rozgrywek wróci wtedy też BC Polkowice, wicemistrzynie Polski. Polkowiczanki poinformowały o kolejnym ważnym przesunięciu w swojej kadrze. Do Pomarańczowych dołączy Dragana Stanković. Przez dwa sezony, od roku 2017 do 2019, serbska środkowa reprezentowała grała w Bydgoszczy, a sezon 2020/2021 była zawodniczką właśnie BC Polkowice. Jak podaje w komunikacie klub - w Polkowicach Dragana notowała średnio 12 punktów i 8 zbiórek.

Środkowa ma spore doświadczenie w znanych i cenionych klubach spoza granic kraju. Na swoim koncie ma występy w klubowych barwach takich ekip jak USK Praga, Sopron Basket, czy Galatasaray.

Wcześniej BC Polkowice informowało o innym transferze. Do zespołu dołączyła Emilia Kośla. Wychowanka SMS PZKosz Łomianki w Basket Lidze Kobiet debiutowała w sezonie 2020/2021 w drużynie z Lublina. Tam grała też w sezonie 2022/2023.