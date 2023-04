Dokarmianie ptaków w Głogowie. Chlebem im szkodzisz. Skorzystaj z „Ptasiego bufetu"

Choć kwiecień jeszcze miesza wiosenną i zimową pogodę, to ostatecznie niedługo wiosna ma zagościć na dobre. To sprawia, że coraz więcej osób pojawia się w głogowskich parkach, a sporo z nich wybiera park przy ul. Budowlanych, który słynie ze stawów, w których mieszkają kaczki. Głogowianie lubią je dokarmiać, podobnie jak wiele innych ptaków, ale nie każdy wie jak to robić tak, aby im nie szkodzić. Karmiąc je chlebem ostatecznie możemy doprowadzić do ich bolesnej śmierci, tak jak

– Najczęściej łabędzie i kaczki karmione są chlebem, który im szkodzi ponieważ zawiera bardzo dużo soli, której ptaki nie powinny jeść. Poza tym pieczywo bardzo szybko chłonie wodę i pleśnieje. Dla ptaków bardzo niebezpieczny jest zepsuty pokarm (np. spleśniały chleb) lub namoczone i zamarznięte pieczywo. Ptaki, które są karmione pieczywem, mogą cierpieć na szereg różnych schorzeń wynikających właśnie z niewłaściwej, opartej na chlebie, diecie – mówi Daria Jęczmionka z głogowskiego ratusza.