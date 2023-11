Czy wiecie, że Józef Wybicki, autor słów Mazurka Dąbrowskiego mieszkał w Głogowie?

Wybicki przyjechał do Głogowa w 1813 roku

Przemierzając głogowską starówkę można zobaczyć rzeźbę Józefa Wybickiego – polityka i pisarza, który przeszedł do historii jako twórca słów Mazurka Dąbrowskiego. Pomnik zdobi plac generała Jana Nepomucena Umińskiego od 2018 roku. Okazuje się, że Józef Wybicki, twórca słów Mazurka Dąbrowskiego, który stał się Hymnem Narodowym ma związki z Głogowem. Jakie? Napisał o nich Dariusz Czaja z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. Oto one:

Nawet mały Polak wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej. Jest śpiewany lub odtwarzany podczas ważnych świąt narodowych, ale też uroczystych apeli i zbiórek. Taką okazją jest między innymi Dzień Niepodległości. W tym roku zorganizowano 6. edycję akcji „Niepodległa do Hymnu” . 11 listopada w samo południe w wielu miejscach Polski odbyło się wspólne odśpiewanie hymnu.

Wybicki przyjechał do Głogowa w 1813 roku

Autor słów Mazurka Dąbrowskiego przebywał w naszym mieście w czasach, kiedy Głogów znajdował się w rękach francuskich. Przyjechał tu w czerwcu 1813 roku, mając tutaj pewien plan do zrealizowania. Myślał o tym, aby stworzyć sieć wywiadowczą w okupowanej przez Rosjan Rzeczypospolitej. Nadodrzańska twierdza spełniać tu miała funkcję bazy wypadowej, z której zamierzał realizować swoje zadanie. Stąd też Wybicki wyruszył w celu powitania zbliżającego się do Głogowa Napoleona Bonaparte – zmierzającego w kierunku Rosji. Wybicki został w Głogowie do czasu oblężenia miasta przez kontratakujące jednostki prusko-rosyjskie, wypychające Francuzów z tej części Europy. I tutaj zaczęły się jego problemy.