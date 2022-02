Cud natury! Jezioro w kształcie serca zachwyca zimą. Z Głogowa to około 150 km. Zobacz zdjęcia Sandra Soczewa

- Cud i magia - oceniają to miejsce ludzie, którzy widzieli je choćby na zdjęciach. I nie sposób się z nimi nie zgodzić! Jezioro Czarne skryte pośrodku lasu robi fenomenalne wrażenie. Szczególnie wtedy, gdy spojrzymy na nie z góry. Tomasz Przeździecki z Drone Day uchwycił Jezioro Czarne, nazywane lubuskim cudem natury, w zimowej aurze. Akwen skuty lodem wygląda wyjątkowo. W takiej odsłonie to jezioro pokazujemy naszym Czytelnikom po raz pierwszy. By dojechać nad to urokliwe miejsce, z Głogowa trzeba się kierować drogą S3 na Międzyrzecz, a później drogą nr 137 łączącą Bobowicko z Sierczem. Niedaleko znajduje się przysiółek Karolewo. Auto można zostawić na leśnym parkingu usytuowanym na pograniczu gmin Międzyrzecz i Trzciel. Stamtąd, już na piechotę, dotrzeć nad jezioro. Kształt ma naprawdę... romantyczny! Może warto wybrać się tu w najbliższym czasie? W końcu luty jest miesiącem zakochanych.