Coraz więcej obcokrajowców pracuje w Głogowie. W 2021 roku padnie rekord. RAPORT

Rośnie liczba obcokrajowców, którzy podejmują pracę w Głogowie i powiecie głogowskim, choćby nawet tylko czasowo. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie od stycznia tylko do końca sierpnia 2021 roku zarejestrowano 1887 obcokrajowców podejmujących zatrudnienie w lokalnych firmach.

To więcej niż przed rokiem, kiedy to takich zgłoszeń było 1459 oraz niewiele mniej niż przez cały, rekordowy rok 2019 - w którym pracę podjęło 1953 obcokrajowców. W 2018 roku było to 1247, natomiast jeszcze rok wcześniej 1030. W 2016 roku wydano zaś 434 oświadczenia o podjęciu pracy przez obywateli innego kraju.

Do końca roku zostało jeszcze trochę czasu, więc niemal na pewno rekord zostanie pobity już we wrześniu.

Dodajmy, że według ostatnich danych PUP (z lipca) stopa bezrobocia w powiecie głogowskim wynosi 7,6 procent, podczas gdy średnia wojewódzka to 5,3 proc, a krajowa 5,8 proc.