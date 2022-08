Chrobry II Głogów kontra Stilon Gorzów. Głogowianie przegrali starcie w 3. Lidze

W Głogowie rozegrany został mecz Chrobrego II Głogów ze Stilonem Gorzów. Spotkanie piłkarskiej 3. Ligi lepiej potoczyło się dla gorzowian, choć przez sporą część meczu wynik był dosyć otwarty.

To Stilon jako pierwszy zapunktował, i to już w 3. minucie, jednakże odpowiedź Chrobrego przyszła jeszcze w pierwszej połowie. Do szatni zespoły schodziły remisując. Posypało się w drugiej części meczu, kiedy to Drozdowicz zdobył kolejną bramkę dla Stilonu, a w 71. minucie po zamieszaniu niedaleko bramki Miłosz Jandziak zaliczył samobójczego gola. Chrobry zdobył jeszcze jedną bramkę, jednak przed końcem wyrównać już nie zdołał. Komplet punktów trafił więc do ekipy z Gorzowa.

Na meczu nie brakowało dopingu kibiców z Głogowa. Trzecioligowe zmagania oglądało ponad 350 osób, co podkreślił trener rezerw Chrobrego.