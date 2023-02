Chrobry Głogów przegrał na wyjeździe z Ruchem Chorzów. Bez punktów na starcie rundy

Rzut karny w doliczonym czasie gry to jedyna bramka jaka padła podczas pierwszego spotkania Chrobrego Głogów w rundzie wiosennej. Niestety, bramka ta padła dla Ruchu Chorzów, który już chwilę później mógł cieszyć się końcowym gwizdkiem i wygraną 1:0. Sytuacji Pomarańczowo-Czarnych nie ułatwił fakt, że od 81. minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce Bougaidisa.

- Z naszej perspektywy to bardzo bolesna porażka. Wszyscy wiemy, w jakich okolicznościach - z rzutu karnego w ostatniej minucie. Szkoda mi chłopaków, bo zostawili dużo zdrowia. Widać było ofiarną obronę we fragmencie po czerwonej kartce. Nie udało się dowieźć remisu, więc podróż do Głogowa jest smutna. Jeżeli chodzi o całe spotkanie, pierwsza połowa była taka, jak sobie to założyliśmy. Chcieliśmy odbierać piłkę w średniej strefie, byliśmy zdyscyplinowani w fazie bronienia. Mieliśmy dwie stuprocentowe sytuacje po przechwytach w środku pola i szybkich kontrach. Niestety, nie udało się ich wykorzystać. W drugiej Ruch wprowadził korekty, zrezygnował z ryzykownych podań przez środek i zaczął wykorzystywać przestrzeń za plecami naszych obrońców. Nie mieliśmy już tylu odbiorów i mieliśmy problem z utrzymaniem piłki wyżej. To powodowało, że obrona kosztowała nas coraz więcej. Do tego ciężkie boisko – mówił po spotkaniu Grzegorz Szoka, II trener Chrobrego.