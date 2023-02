Walentynkowy Cross Straceńców w Głogowie. Blisko 80 osób na starcie. ZDJĘCIA

Jerzy Górski, znany propagator sportowego trybu życia, po raz kolejny zaprosił mieszkańców regionu do wspólnego biegu z okazji Walentynek. Była to już siódma edycja Walentynkowego Crossu Straceńców, w której wzięło udział około 80 biegaczy. Wśród nich znalazły się pary.

– Cieszę się, że udało się namówić tyle osób do wspólnego biegania. To nasz główny cel, pokazać ludziom, że ruch to zdrowie – mówi Jerzy Górski.