Chrobry Głogów pokonał GKS Tychy. Komplet punktów na wyjeździe

– No cóż, bardzo, bardzo, bardzo cieszymy się z tych trzech punktów na tak trudnym terenie, jak Tychy. Myślę, że pierwszą połowę naprawdę rozegraliśmy koncertowo. Nie pozwoliliśmy GKS-owi na to, by wchodził w nasze strefy i swobodnie dośrodkowywał piłki w pole karne, czyli to, z czego żyje, i trzymaliśmy go bardzo mocno na dystans. Strzelony gol był ważny, ale w szatni powiedzieliśmy sobie, że aby wygrać ten mecz musimy strzelić drugiego i to nam się udało. Aczkolwiek, jak widzieliśmy, druga połowa już zdecydowanie bardziej przebiegła pod dyktando GKS -u, który troszeczkę prostszymi środkami, ale przenosił ciężar gry na naszą połowę, stąd dużo zamieszania – mówił po meczu trener Piotr Plewnia. – Tak jak powiedziałem ostatnio, ten zespół ma duże serce i postawiliśmy się naprawdę mocno w tych elementach, w których GKS jest mocny. To przede wszystkim obrona pola karnego i gra w powietrzu i to był klucz do sukcesu – dodał.