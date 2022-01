Chrobry Głogów podsumowuje rok 2021. Taki był miniony rok w Chrobrym

Na początku 2021 roku, w styczniu, do głogowskiej drużyny dołączyli Mavroudis Bougaidis oraz Dominik Dziąbek. Razem z nimi ekipa rozpoczęła przygotowania do drugiej części sezonu 2020/2021. Trwały one do końca lutego. Normalnie wtedy odbyłaby się tradycyjna prezentacja Chrobrego Głogów, jednakże ze względu na obostrzenia nie doszła ona do skutku.

W marcu wróciły ligowe zmagania, a do Pomarańczowo-Czarnych dołączył Rafał Leszczyński.