Chciał sprzedać na OLX komplet kół i trafił na oszustów. Mieszkaniec powiatu głogowskiego stracił ponad 48 tys. zł

Jak działają oszuści w sieci?

Policja wyjaśnia, w jaki sposób działają oszuści w sieci. Na początku cyberprzestępcy kontaktują się ze sprzedającym przez komunikator. Wówczas sprzedający otrzymuje od oszustów link do strony udającej witrynę aukcyjną, która rzekomo pozwala na finalizację transakcji. W kolejnych wiadomościach zachęcają, by wprowadzić m.in. dane swojej karty, po to, aby otrzymać na nią pieniądze za przedmiot z ogłoszenia. Od utraty gotówki dzieli wtedy zaledwie jedno kliknięcie.

- Chęć szybkiej sprzedaży produktu powoduje, że czasami nawet nie zastanawiamy się nad tym, w co klikamy, żeby tylko sfinalizować sprzedaż. Niestety efekt końcowy bardzo często jest odwrotny. Wydaje nam się, że jesteśmy czujni, a jednak stajemy się ofiarą przestępstwa – ostrzega policja.

Zwracajmy uwagę na podsyłane linki

Należy pamiętać, aby nie podawać danych dostępowych do swoich kont czy kart. W przypadku oczekiwania na przelew nie są potrzebne informacje dotyczące PIN-u czy trzycyfrowego kodu cvv, znajdującego się na odwrocie karty.

Zwracajmy uwagę na podsyłane linki do płatności, które tylko pozornie są wiarygodne. Z dotychczasowych zgłoszeń wynika, że są w nich przestawione lub dodane kropki, cyfry czy słowa w obcych językach, mające nas przekonać, że wchodzimy na stronę portalu ogłoszeniowego. Graficznie strona może wyglądać na oryginalną. W razie wątpliwości zapytajmy inne osoby, czy korzystały z podobnych płatności i jak one wyglądały. To może uratować oszczędności zgromadzone na koncie.