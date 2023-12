Cenne punkty na wyjeździe. KGHM Chrobry Głogów pokonał Zepter Legionowo

To nie był najlepszy mecz w wykonaniu ekipy KGHM Chrobrego Głogów. Głogowianie sporo męczyli się w Legionowie. I choć mieli przewagę, to łatwo ona nie przychodziła. Zwłąszcza w drugiej połowie, kiedy Chrobry popełniał masę błędów, z których chętnie korzystali gospodarze meczu. Niemniej jednak, choć pod koniec meczu wynik z przewagą głogowian był nieco zagrożony, to jednak dotrzymali oni nadwyżkę do końca i ostatecznie cieszyli się kompletem punktów.

W czwartek w Głogowie podejmie zaś Zagłębie Lubin w derbach regionu.

KPR Zepter Legionowo – KGHM Chrobry Głogów 23:27 (11:14)

KPR Legionowo: Zacharski, Liljestrand, Brzeziński 2, Maksymczuk 1, Kostro, Klapka 2, Fąfara, Pawelec, Lewandowski 3, Adamczyk 5, Tylutki, Brinovec, Wołowiec 6, Chabior 1, Laskowski 2, Ciok 1

KGHM Chrobry Głogów:Dereviankin - Strelnikov, Zieniewicz 4, Kosznik 4, Tilte 1, Orpik 2, Jamioł 1, Dadej 1, Matuszak 7, Styrcz 4, Paterek 3, Skiba