Byli pijani, pod wpływem narkotyków, z zakazem jazdy. Zostali zatrzymani podczas jazdy samochodem

W ciągu ostatnich dni policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach zatrzymali sześciu kierowców, którzy swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem na drodze zagrażali innym użytkownikom ruchu.

Najwięcej do czynienia z funkcjonariuszami miał 30-letni mieszkaniec Polkowic, który został zatrzymany przez policjantów na ulicach miasta zarówno w miniony piątek jak i w sobotę. Mężczyzna był doskonale znany policjantom, którzy zdawali sobie sprawę, że posiada on sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a w przeszłości był też karany za przestępczość narkotykową. Również i tym razem dzielnicowych z Grębocic i patrolowców z Polkowic, którzy podejmowali czynności wobec 30-latka nie zawiodło przeczucie. W obu przypadkach mężczyzna kierował pojazdami wbrew sądowemu zakazowi, znajdując się pod wpływem narkotyków, a co więcej posiadał je przy sobie. Łącznie policjanci ujawnili przy zatrzymanym polkowiczaninie 60 porcji handlowych amfetaminy i metamfetaminy oraz kilka porcji marihuany.