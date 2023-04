Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Legnickiej i Poniatowskiego w Głogowie dwa razy droższa niż zakładano. Miasto otworzyło oferty przetargowe

Miasto ma 7 mln zł na budowę ronda

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Legnickiej i Poniatowskiego ma poprawić płynność w ruchu i bezpieczeństwo. Tę ważną inwestycję miasto zapowiadało od dawna, a na zadanie przeznaczyło ok. 7 mln zł, z czego ponad 3,8 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, a kolejny 1 mln pochodzi z budżetu województwa dolnośląskiego. Pozostała kwota (ok. 2,2 mln zł) to pieniądze z budżetu miasta.