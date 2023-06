Boże Ciało 2023 w Głogowie. Tłumy wiernych na ulicznej procesji, którą poprowadził biskup Tadeusz Lityński. Dużo zdjęć

Boże Ciało 2023 w Głogowie. W tym roku uroczysta procesja przeszła z kościoła Bożego Ciała na starówce do parafii św. Klemensa. Przewodniczył jej ks. biskup Tadeusz Lityński, który przy jednym z ulicznych ołtarzy wygłosił do wiernych kazanie. Podkreślił w nim wagę i znaczenie eucharystii w życiu człowieka i zaapelował, by dostrzegać w drugim człowieku, ale też w codziennych sprawach więcej dobra.

W miejskiej procesji wzięło udział wielu głogowian.

Z okazji święta warto odwiedzić kościół Bożego Ciała na starówce, który zdobi piękny, kolorowy dywan z żywych kwiatów.

