Bokserzy z Głogowa na turnieju w Oławie. Połowa sezonu za Gladiatorem

Zawody w Oławie zorganizowane zostały w sobotę, 18 czerwca. W ich trakcie Głogów reprezentowało dwóch zawodników klubu Gladiator Boks Głogów.

Pierwszym z nich był Pavlo Megel, który w kategorii kadet do 69 kg w debiucie w dużym turnieju wygrał na punkty z Piotrem Krzakiem z WKS Śląsk Wrocław. Drugi był natomiast Piotr Paduch, który po mocnym pojedynku przegrał na punkty z Filipem Kamińskim zawodnikiem Adrenaliny Boxing Club Wrocław.

– Mogę być zadowolony z postawy moich zawodników bo włożyli dużo serca w walki a to najważniejsze, kadet pokazał mądry i techniczny boks a Piotrkowi zabrakło doświadczenia jego rywal już miał 14 walk a Piotr stoczył drugą mimo to nie oddał tanio skóry. Kończymy powoli połowę sezonu z dobrymi wynikami, teraz okres ładowania baterii do drugiej części sezonu. Dziękuję kibicom za wsparcie – mówi trener Kamil Mikołajczyk.