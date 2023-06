GłogoWianki 2023. Święto głogowskich kobiet na zamku. Zobacz wideo i zdjęcia

Na Zamku Książąt Głogowskich odbyła się kolejna edycja akcji GłogoWianki, będącej swojego rodzaju świętem głogowskich kobiet. Wydarzenie przyciągnęło do zamku wiele osób - nie tylko pań. Na gości czekały m.in. stoiska z rękodziełem, warsztaty, wykłady, występy plecenie wianków i wiele innych atrakcji.

„GłogoWianki – Krąg Sprytnych Kobiet" zorganizowane zostały już po raz piąty. Każdy mógł odwiedzić imprezę, ale też wziąć w niej udział wystawiając swoje stoisko.

– Mamy różne warsztaty i stoiska, dlatego że my nie robimy kategoryzacji. Jeżeli jest jakaś kobieta, która chce pokazać to co robi, najczęściej są to osoby, które dopiero zaczynają, to ja chcę, żeby ona tu przyszła i się pokazała, czuła bezpiecznie – dodaje Karolina Duchińska.