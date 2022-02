BC Polkowice rozniosło Eneę Gorzów Wlkp. Wysoka wygrana polkowiczanek. ZDJĘCIA

Wcześniejsze zmagania między zespołami z Polkowic i Gorzowa Wielkopolskiego zawsze przynosiły ze sobą wiele emocji i były efektowne. Tym razem jednak zaskoczenie było spore, bo gorzowianki nie miały z polkowiczankami żadnych szans. BC Polkowice wygrało spotkanie 40 punktami przewagi - 87:47. Już na samym początku szybko wyszły na prowadzenie, doprowadzając do stanu 9:0.

Nie tego spodziewali się kibice Energa Basket Ligi Kobiet. BC Polkowice po jednostronnym meczu pokonało PSI Eneę Gorzów Wielkopolski 87:47.

Jak podaje polkowicki klub, jego zawodniczki trafiły 20 rzutów trzypunktowych przy zerowej skuteczności gości w tym elemencie gry. A najwięcej z nich egzekwowała Artemis Spanou (5 trafień na 7 rzutów). W meczu widać było też Ericę Wheeler, która zanotowała 12 asyst.

– Gratulacje dla dziewczyn, ponieważ zagraliśmy dzisiaj bardzo dobrze w obronie. Wynik o tym świadczy. Myślę, że to był jeden z naszych najlepszych meczów w defensywie. Drużyna z Gorzowa miała duży problem z kreowaniem akcji. Mieliśmy cały tydzień na przygotowania do tego meczu i obawiałem się zbytniego rozluźnienia. Zawodniczki pokazały jednak, że są skoncentrowane i zdeterminowane oraz pewne swojej siły. Do każdego meczu podchodzimy z pełną powagą i to na pewno jest naszą mocną stroną – mówił po spotkaniu trener Karol Kowalewski z BC Polkowice.