Zakup przegłosowany. Głogów kupi drona do sprawdzania czym palisz w piecu

Radni zatwierdzili zmiany w budżecie, a więc także te dotyczące zakupu drona, który posłuży strażakom z OSP JRS Głogów. Latające urządzenie ma ułatwić walkę z osobami, które do palenia w piecu używają śmieci i innych niedozwolonych rzeczy. Specjalistyczne urządzenie jest wyposażone w specjalistyczne czujniki (kamerę RGB + termowizyjną oraz urządzenia pomiarowe). Będzie wykorzystywany i do działań ratowniczych i do działań pomiarowych. które mierzą stężenie głównych, wybranych parametrów niskiej emisji: pyłów zawieszonych, dwutlenku węgla, tlenku węgla i innych.

Takie urządzenie wlatuje nad komin i pobiera próbkę dymu, który wydobywa się z niego. Następnie na miejscu bada i analizuje skład dymu. Głogowski ratusz przyznaje, że dron będzie wykorzystywany m.in. do lokalizacji tzw. „kopciuchów”.