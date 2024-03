KGHM SPR Chrobry Głogów wywalczył czwarte miejsce w rundzie zasadniczej

Do zakończenia rundy zasadniczej w Orlen Superlidze Mężczyzn zostało już tylko jedno spotkanie. Już teraz wiadomo jednak, że KGHM SPR Chrobry Głogów ma zapewnioną co najmniej czwartą lokatę w tabeli. Po ostatnim zwycięstwie nad Gwardią Opole nic już nie zagrozi miejscu Chrobrego w tabeli. Co więcej, głogowianie wciąż mają w teorii szansę dogonić mającego trzy punkty przewagi i zamykającego podium Górnika Zabrze. Wszystko zależeć będzie od ostatnich spotkań obu drużyn.