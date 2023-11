Atomowy Głogów – spotkanie z Krzysztofem Kiarszysem, profesorem Uniwersytetu Szczecińskiegi

Dlaczego „Atomowy Głogów”?

W 1985 roku wprowadzono do Wojska Polskiego samobieżne armaty 2S7 203,2 mm „Pion”. Uzbrojenie to trafiło do 5. Brygady Artylerii Armat w Głogowie. W utworzonym dywizjonie artylerii samobieżnej wielkiej mocy były dwie baterie ogniowe (po 4 armaty w każdej baterii). Zestawy „Pion” miały w czasie wojny odegrać rolę nosicieli taktycznej broni jądrowej. Do działa produkowano różne rodzaje pocisków, w tym co najmniej dwa typy z taktycznymi ładunkami jądrowymi o oznaczeniach 3WB7 oraz 3WB2. Dokumenty archiwalne wskazują na to, że w tajnym „Obiekcie 3002” Armii Radzieckiej, co ujawni prof. Grzegorz Kiarszys, przechowywano 16 pocisków 3WB7 do armat 2S7. Identyczna liczba sztuk amunicji jest wymieniona w planach operacyjnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z 1986 roku, zarówno w zaczepnym, jak i obronnym scenariuszu operacji, w której miał brać udział głogowski 11. dywizjon artylerii samobieżnej.