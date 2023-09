75-latek z Głogowa padł ofiarą oszustów. Metodą na „zdalny pulpit" stracił 60 tysięcy złotych

Oszuści nie próżnują i stosują co raz to nowe metody do okradania ludzi. Kolejna z nich to fałszywe inwestycje – ma ona na celu zwabienie potencjalnych klientów m.in. za pośrednictwem portali społecznościowych, gdzie obiecywane są wysokie zyski po zainwestowaniu minimalnych kwot, w krótkim czasie i bez ryzyka utraty pieniędzy.