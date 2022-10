25-latek z gminy Grębocice poszukiwany do odsiadki, wpadł w ręce policji

Mężczyzna był skazany za m.in. za popełnienie przestępstw wielokrotnego kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, prowadzenia pojazdu po cofnięciu uprawnień, złamania sądowych zakazów oraz podrabiania dokumentów.

Policjanci widząc 25-latka kolejny raz za kierownicą pojazdu wbrew ciążącej na nim decyzji sądu w tym zakresie, postanowili go zatrzymać. Gdy podczas interwencji 25-latek rozpoznał wśród funkcjonariuszy swojego dzielnicowego, zaczął uciekać. Został jednak obezwładniony, ale stawiał opór i chciał słuchać policjantów.

- Na tym jednak funkcjonariusze nie zakończyli swoich czynności. Zwrócili oni uwagę na nienaturalne i nadpobudliwe zachowanie poszukiwanego, poddali go więc badaniu narkotesterem, który potwierdził obecność w organizmie zatrzymanego zabronionych substancji m.in. amfetaminy, metamfetaminy i tetrahydrokannabinolu informuje Przemysław Rybikowski, oficer prasowy KPP w Polkowicach.

25-latek trafił już do Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, gdzie rozpoczął odbywanie kary pozbawienia wolności. Czeka go teraz kolejna sprawa w sądzie dotycząca podejrzenia popełnienia przestępstwa kierowania samochodem pod wpływem narkotyków i wbrew sądowemu zakazowi, za co grozi nawet 5-lat pozbawienia wolności.