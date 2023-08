16-latek brutalnie pobił mężczyznę w Głogowie. Dorosły trafił na SOR

Głogowska policja ustaliła i zatrzymała sprawcę brutalnego pobicia, do jakiego w ostatni weekend doszło na osiedlu Kopernik w Głogowie. Według policyjnych ustaleń 16-letni głogowianin miał bez powodu napaść na 38-letnie mężczyznę i go pobić. Mundurowi otrzymali zgłoszenie o tym, że nieprzytomny mężczyzna leży na ulicy. Po tym, jak udzielono mu pomocy, ruszyło poszukiwanie osoby odpowiedzialnej za ten stan rzeczy. Tropy prowadziły do 16-latka.

– 16-letni mieszkaniec Głogowa usłyszał zarzut naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej dni siedmiu – informuje Natalia Szymańska z KPP Głogów.

Zatrzymany nastolatek za swój czyn odpowie przed Sądem dla Nieletnich. 38-letnia ofiara brutalnego ataku otrzymała pomoc na SOR.

Zobacz też: