Znicze pod pomnikiem Sybiraków na głogowskim cmentarzu przy Legnickiej

W piątek, 10 lutego, przy pomniku Sybiraków na cmentarzu przy ulicy Legnickiej zapalono znicze. Symboliczną uroczystość w 83. rocznicę pierwszej wywózki Polaków na Syberię zorganizowało stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa.

- Dla kresowian to bardzo ważna rocznica, czyli pierwsza deportacja na Syberię, jaka odbyła się 10 lutego 1940 roku. To była bardzo przemyślana wywózka zorganizowana przez władze Związku Radzieckiego. Takie zsyłki w czasie wojny organizowano czterokrotnie i dotknęły przede wszystkim rodziny inteligenckie, funkcjonariuszy, ludzi z wykształceniem, którzy stanowili zagrożenie dla komunistycznej władzy - mówił Jan Walczak, prezes stowarzyszenia GEK. - Wielu z nich do dziś śnią się po nocach głód, śnieg i strach.