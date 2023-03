Znęcał się nad rodziną, poniżał, bił. Miarka się przebrała. 35-latek z gminy Radwanice został aresztowany

- Sprawca znęcał się nad swoją rodziną nie tylko fizycznie, ale także psychicznie. W domu nie brakowało wyzwisk oraz sytuacji poniżających i ośmieszających domowników. Kiedy ostatecznie do drzwi zapukali policjanci, agresor spotkał się z ich zdecydowaną postawą. Funkcjonariusze na podstawie zebranego materiału dowodowego zatrzymali konfliktowego mieszkańca gminy Radwanice - informuje Przemysław Rybikowski, oficer prasowy KPP Polkowice.

Takie dramaty rozgrywają się latami zazwyczaj za zamkniętymi drzwiami domów. Tak było też w rodzinie mieszkającej w gminie Radwanice. Wielokrotnie poniżani członkowie rodziny długo wahali się, zanim zdecydowali się powiadomić kogoś o swoim problemie. Wreszcie jednak pokrzywdzeni zwrócili się o pomoc do policji.

Dzięki zebranym przez funkcjonariuszy dowodom 35-latkowi przedstawiono zarzuty znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoją rodziną, a Sąd Rejonowy w Głogowie zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi kara nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności, bowiem swojego czynu dopuścił się w warunkach tzw. recydywy

Nie bój się prosić o pomoc

Bicie, krzyki, awantury, znęcanie fizyczne i psychiczne - to tajemnica wielu polskich rodzin. „To, co dzieje się w domu powinno w domu pozostać.", „To sprawa rodzinna." - w taki właśnie sposób ofiary przestępstw związanych z przemocą w rodzinie tłumaczą często fakt nie informowania Policji o sytuacji, w jakiej się znajdują. Zdarza się, że ukrywane przez wiele lat problemy wychodzą na światło dzienne dopiero wówczas, gdy dochodzi do tragedii.